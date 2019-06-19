На востоке Лондона зарезали россиянина

СЕГОДНЯ 04:19 2019-06-19T04:19:16+03:00

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Полиция Лондона задержала двух подозреваемых в убийстве россиянина. Нападение на него произошло еще в субботу, 15 июля, в районе Тауэр-хэмлетс на востоке города. Имя 34-летнего погибшего Глеб Станиславович Жебровский.

Правоохранительные органы уточняют, что россиянин был убит недалеко от дома. Ближайшие родственники уже знают о произошедшем. Двух задержанных 28 и 33 лет допрашивают, идет расследование.

"Своими мыслями мы сейчас с семьей Глеба, переживающей очень тяжелое время, и мы делаем все возможное, чтобы найти виновных в его смерти", - говорится в заявлении старшего инспектора отдела убийств и особо опасных преступлений Скотленд-Ярда Саймона Стенкомба.

Сотрудники российского посольства находятся в контакте с представителями британской полиции. Они связались с родственниками убитого и проводят проверку наличия у него российского гражданства, пишет ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU