2019-06-19T05:41:55+03:00
Происшествия

Пять человек погибли из-за горного обвала в провинции Китая

Люди умерли еще по пути в больницу
Артур ГАРЬКЕ
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Пять человек погибли из-за горного обвала.Пять человек погибли из-за горного обвала.Фото: REUTERS
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В китайской центральной провинции Шаньси произошел горный обвал. Жертвами стихии стали пять человек.

Обвал случился в уезде Нинцян. Троих людей удалось высвободить живыми. Но двое из них скончались еще п пути в больницу, еще один в медицинском учреждении. Двух людей нашли уже без признаков жизни, сообщает Центральное телевидение Китая.

Причины обвала пока не ясны. На месте работают сотрудники экстренных служб. Они ликвидируют последствия стихийного бедствия.

Cайт kp.ru писал о подобной трагедии в той же провинции. В апреле под завалом оказались девять человек. Никого из них спасти не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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