Россиянка рассказала о мощном землетрясении в Японии

СЕГОДНЯ 12:29 2019-06-19T12:29:59+03:00

Во время землетрясения в Японии пострадали более 20 человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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На севере Японии произошло сильное землетрясение магнитудой 6,8. В результате стихии пострадали 26 человек. В бедствия оказалась россиянка Виктория Мазур, которая проживает в Стране восходящего солнца.

Женщина рассказала, что о землетрясении ее, как и остальных жителей, спецслужбы уведомили оповещением. Сообщение пришло буквально за несколько секунд до первых толчков.

«Внезапно пришло оповещение на телефоны о с просьбой быть внимательными и осторожными в связи с землетрясением. Буквально спустя две-три секунды начались подземные толчки. По моим ощущениям, они действительно были очень сильные, дом ходил ходуном», - цитирует слова россиянки сайт телеканала «Звезда».

Землетрясение произошло в районе города Ниигата, расположенного на берегу Японского моря. Однако кроме этого, толчки ощущались еще и в префектурах Исикава, Ямагата, Ивате и Тояма, пишет сайт «Свободная пресса».

ИСТОЧНИК KP.RU