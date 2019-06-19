Россиянка рассказала о мощном землетрясении в Японии
На севере Японии произошло сильное землетрясение магнитудой 6,8. В результате стихии пострадали 26 человек. В бедствия оказалась россиянка Виктория Мазур, которая проживает в Стране восходящего солнца.
Женщина рассказала, что о землетрясении ее, как и остальных жителей, спецслужбы уведомили оповещением. Сообщение пришло буквально за несколько секунд до первых толчков.
«Внезапно пришло оповещение на телефоны о с просьбой быть внимательными и осторожными в связи с землетрясением. Буквально спустя две-три секунды начались подземные толчки. По моим ощущениям, они действительно были очень сильные, дом ходил ходуном», - цитирует слова россиянки сайт телеканала «Звезда».
Землетрясение произошло в районе города Ниигата, расположенного на берегу Японского моря. Однако кроме этого, толчки ощущались еще и в префектурах Исикава, Ямагата, Ивате и Тояма, пишет сайт «Свободная пресса».
ИСТОЧНИК KP.RU