Кремль пока не намерен комментировать расследование крушения МН-17
Кремль не намерен обсуждать до публикации выводы Совместной следственной группы, которая занимается расследованием крушения Boeing-777 на Украине в июле 2014 года. Об этом в среду заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Я не считаю возможным что-либо говорить эвентуально, без каких-либо публикаций, - сказал он. - Пока никаких публикаций нет, поэтому и нечего обсуждать".
При этом Песков напомнил, что России не имела возможности принимать участие в расследовании, несмотря на том, что с первых дней после этой трагедии проявляла инициативу.
Ранее сообщалось, что 19 июня запланирована пресс-конференция, на которой совместная следственная группа намерена сообщить о прогрессе в расследовании трагедии. В частности, могут быть названы имена лиц, которые несут ответственность за крушение самолета.
Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, 14 июля 2014 года малайзийский «Боинг-777», летевший рейсом МН-17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение под Донецком. Предполагается, что лайнер был сбит зенитной ракетой. Находившиеся на борту 298 человек погибли.
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ИСТОЧНИК KP.RU