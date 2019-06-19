Обвиненный в убийстве спецназовца Белянкина может быть мертв

СЕГОДНЯ 16:55 2019-06-19T16:56:12+03:00

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В деле об убийстве экс-спецназовца ГРУ Никиты Белянкина в Подмосковье новый поворот. Отец одного из участников драки Оганнеса Айрапетяна объявил сына в розыск. Мужчина утверждает, что его потомок получил серьезные ранения во время потасовки и сейчас может быть мертв.

Добавим, что в драке приняли участие целых три сына Ромика Айрапетяна — кроме Оганнеса, это Гамлет и Грант, оба они арестованы. По словам отца, Оганнес по время конфликта получил огнестрельное ранение и после этого пропал без вести. Жив ли молодой человек — неизвестно.

«В Оганнеса, по нашим данным, стреляли два раза. У него рана грудной клетки и шеи. С места происшествия, как говорят очевидцы, он уехал на такси. И пропал. Не исключено, что он умер от ранений. Возможно, его задержали и скрывают это (ждут, пока спадет общественный резонанс)», - цитирует адвоката Карена Нерсисяна сайт mk.ru.

Адвокат предполагает, что стрелял в Оганнеса именно погибший спецназовец Белянкин. Ведь, по словам Нарсисяна, только у него могло быть оружие.

Ранее kp.ru писал, что 24-летний Никита Белянкин был убит, когда заступился за двух парней возле кафе в подмосковном Путилкове.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/712678" frameborder="0"></iframe> Бывшего спецназовца убили в драке в Подмосковье.Спецназовец погиб в уличной драке: он заступился за двух незнакомцев, которых избивала толпа приезжих. Он просто не смог остаться равнодушным и пройти мимо...

ИСТОЧНИК KP.RU