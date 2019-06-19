2019-06-19T19:14:20+03:00
Политика

Уровень поддержки партии Порошенко опустился до 5%

Дальнейшее падение рейтинга "Европейской солидарности" не позволит ей пройти в Раду
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Рейтинг партии Порошенко на выборах в Раду упал до проходного барьераРейтинг партии Порошенко на выборах в Раду упал до проходного барьераФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Рейтинг партии бывшего президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" опустился до уровня проходного барьера на выборах в Верховную раду. Согласно данным опроса, проведенного группой "Рейтинг", проголосовать за членов этого политического объединения готовы лишь 5% избирателей.

Наибольшую поддержку среди граждан (47,1%) по-прежнему получает партия "Слуга народа", от которой в президенты баллотировался действующий глава государства Владимир Зеленский. На втором месте расположилась "Оппозиционная платформа — За жизнь" с 11,1%. Замыкает тройку лидеров партия "Голос" - 8,1%, а на четвертой строчке - "Батькивщина" (7,3%).

Остальные политические объединения, согласно результатам исследования на сайте "Рейтинга", не смогут преодолеть проходной барьер в 5%.

Сайт kp.ru писал о том, что досрочные выборы в украинский парламент состоятся 21 июля. Бюро по демократическим институтам и права человека ОБСЕ планирует отправить на них 100 долгосрочных и около 750 краткосрочных наблюдателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Новейшие зенитные комплексы "Панцирь-СМ" будут созданы к 2021 году
Российского разработчика игр приговорили к году тюрьмы в США
В Киеве назвали условие снятия экономической блокады Донбасса
Роберт Морено официально возглавил сборную Испании
Польша готова провести газопровод на Украину
В Японии проходит "Фестиваль российской культуры"
Госдума разрешила выращивать опийный мак в России
Лидеры ЕС обсудят продление санкций против России на заседании 20 июня
Совфед и Госдума сформировали делегацию России в ПАСЕ
В МИД России назвали голословными обвинения следователей по делу МН17
Российский мультсериал «Ёжик» стал обладателем приза Disney
Медведев призвал бороться с бедностью, а не рассуждать о ней
В Бельгии упал небольшой туристический самолет. Два человека пострадали
Порошенко не исключает, что Украина может отказаться от Крыма
В Дании ответили на претензии по задержке строительства "Северного потока-2"
Обвиненный в убийстве спецназовца Белянкина может быть мертв
В Японии запретили физические наказания детей
В Кремле указали на то, что россияне не понимают суть нацпроектов
ЛДПР стала соавтором закона о компенсации ипотеки
Вице-спикер Госдумы о расследовании по MH17: "Ни одного доказательства"
В Кремле не знают точных сроков визита Мадуро в Россию
Одному из проспектов в Харькове вернут имя маршала Жукова
В ДНР опровергли причастность ополченцев к крушению MH17
Полиция проверяет руководство НИИ глазных болезней за хищения денег с помощью "мертвых душ"
Эксперты оценили угрозы США в адрес Турции
В Подмосковье под грузовиком «МАЗ» обрушился мост