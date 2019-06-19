Уровень поддержки партии Порошенко опустился до 5%

СЕГОДНЯ 19:14 2019-06-19T19:14:20+03:00

Рейтинг партии Порошенко на выборах в Раду упал до проходного барьера Фото: REUTERS

Дальнейшее падение рейтинга "Европейской солидарности" не позволит ей пройти в Раду

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Рейтинг партии бывшего президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" опустился до уровня проходного барьера на выборах в Верховную раду. Согласно данным опроса, проведенного группой "Рейтинг", проголосовать за членов этого политического объединения готовы лишь 5% избирателей.

Наибольшую поддержку среди граждан (47,1%) по-прежнему получает партия "Слуга народа", от которой в президенты баллотировался действующий глава государства Владимир Зеленский. На втором месте расположилась "Оппозиционная платформа — За жизнь" с 11,1%. Замыкает тройку лидеров партия "Голос" - 8,1%, а на четвертой строчке - "Батькивщина" (7,3%).

Остальные политические объединения, согласно результатам исследования на сайте "Рейтинга", не смогут преодолеть проходной барьер в 5%.

Сайт kp.ru писал о том, что досрочные выборы в украинский парламент состоятся 21 июля. Бюро по демократическим институтам и права человека ОБСЕ планирует отправить на них 100 долгосрочных и около 750 краткосрочных наблюдателей.

ИСТОЧНИК KP.RU