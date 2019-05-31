2019-05-31T15:43:55+03:00
В мире

Порошенко стал главой партии «Европейская солидарность»

Партию «Слуга народа» возглавил представитель команды Владимира Зеленского
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Порошенко стал главой партии «Европейская солидарность»Порошенко стал главой партии «Европейская солидарность»Фото: REUTERS
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Бывший президент Украины Порошенко возглавил партию «Европейская солидарность» вместо Виталия Кличко. Соответствующие решение приняли делегаты съезда политического объединения в пятницу, 31 мая.

Экс-президент Украины выразил благодарность партии, которая, по его словам, «пять лет не боялась взять на себя очень тяжелый крест — ответственность за спасение страны, оказавшейся на краю пропасти».

Напомним, как писал ранее сайт kp.ru, Порошенко планирует стать членом Верховной Рады с помощью партии «Европейская солидарность». Это политическое объединение раньше называлось «Блок Петра Порошенко – Солидарность», однако, 24 мая, партию официально переименовали, исключив из названия имя бывшего лидера незалежной.

В пятницу, 31 мая, Министерство юстиции Украины зарегистрировало главу партии «Слуга народа», который стал представитель команды Владимира Зеленского Дмитрия Разумкова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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