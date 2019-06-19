2019-06-19T19:26:32+03:00
Политика

Польша готова провести газопровод на Украину

Расширение системы позволит поставлять до 2 млрд куб. м. топлива в год
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Варшава предложила Киеву присоединиться к польскому газопроводуВаршава предложила Киеву присоединиться к польскому газопроводуФото: EAST NEWS
Изменить размер текста:

Польша готова увеличить поставки "голубого топлива" на Украину путем расширения своей газовой системы с помощью станции в Германовицах. Об этом сообщил представитель правительства республики по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.

"Мы готовы в случае необходимости запустить газопровод, который соединит польскую систему с украинской в Германовицах. Его пропускная способность составляет 2 млрд куб. м. Это не много, но когда украинцам нужна срочная помощь, мы готовы ее оказать", - сказал политик.

При этом он подчеркнул, что в Киеве пока не изъявили желания построить интерконнектор с пунктом в Германовицах и первым хранилищем на Украине.

"Мы ждем этого, и, возможно, новые власти на Украине будут стремиться ускорить процесс", - цитирует ТАСС Наимского.

По словам представителя кабмина, Польша в любом случае будет расширять свою газовую систему в этом направлении.

Сайт kp.ru писал о том, что годом ранее украинский "Нафтогаз" заключил срочный контракт с польской PGNiG на поставку 60 миллионов кубометров газа. Тогда в Варшаве заявили о готовности увеличить объем поставок при необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Новейшие зенитные комплексы "Панцирь-СМ" будут созданы к 2021 году
Российского разработчика игр приговорили к году тюрьмы в США
В Киеве назвали условие снятия экономической блокады Донбасса
Роберт Морено официально возглавил сборную Испании
Уровень поддержки партии Порошенко опустился до 5%
В Японии проходит "Фестиваль российской культуры"
Госдума разрешила выращивать опийный мак в России
Лидеры ЕС обсудят продление санкций против России на заседании 20 июня
Совфед и Госдума сформировали делегацию России в ПАСЕ
В МИД России назвали голословными обвинения следователей по делу МН17
Российский мультсериал «Ёжик» стал обладателем приза Disney
Медведев призвал бороться с бедностью, а не рассуждать о ней
В Бельгии упал небольшой туристический самолет. Два человека пострадали
Порошенко не исключает, что Украина может отказаться от Крыма
В Дании ответили на претензии по задержке строительства "Северного потока-2"
Обвиненный в убийстве спецназовца Белянкина может быть мертв
В Японии запретили физические наказания детей
В Кремле указали на то, что россияне не понимают суть нацпроектов
ЛДПР стала соавтором закона о компенсации ипотеки
Вице-спикер Госдумы о расследовании по MH17: "Ни одного доказательства"
В Кремле не знают точных сроков визита Мадуро в Россию
Одному из проспектов в Харькове вернут имя маршала Жукова
В ДНР опровергли причастность ополченцев к крушению MH17
Полиция проверяет руководство НИИ глазных болезней за хищения денег с помощью "мертвых душ"
Эксперты оценили угрозы США в адрес Турции
В Подмосковье под грузовиком «МАЗ» обрушился мост