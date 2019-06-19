Польша готова провести газопровод на Украину

СЕГОДНЯ 19:26 2019-06-19T19:26:32+03:00

Расширение системы позволит поставлять до 2 млрд куб. м. топлива в год

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Польша готова увеличить поставки "голубого топлива" на Украину путем расширения своей газовой системы с помощью станции в Германовицах. Об этом сообщил представитель правительства республики по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.

"Мы готовы в случае необходимости запустить газопровод, который соединит польскую систему с украинской в Германовицах. Его пропускная способность составляет 2 млрд куб. м. Это не много, но когда украинцам нужна срочная помощь, мы готовы ее оказать", - сказал политик.

При этом он подчеркнул, что в Киеве пока не изъявили желания построить интерконнектор с пунктом в Германовицах и первым хранилищем на Украине.

"Мы ждем этого, и, возможно, новые власти на Украине будут стремиться ускорить процесс", - цитирует ТАСС Наимского.

По словам представителя кабмина, Польша в любом случае будет расширять свою газовую систему в этом направлении.

Сайт kp.ru писал о том, что годом ранее украинский "Нафтогаз" заключил срочный контракт с польской PGNiG на поставку 60 миллионов кубометров газа. Тогда в Варшаве заявили о готовности увеличить объем поставок при необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU