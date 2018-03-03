«Нафтогаз» нашел альтернативу «Газпрому»: заключил контракт с польской PGNiG

СЕГОДНЯ 09:46 2018-03-03T10:16:25+03:00

Президент Украины Петр Порошенко на совещании с представителями «Нафтогаза» обсуждает решение Стокгольмского арбитража в споре с «Газпромом» Фото: REUTERS

Ради экономии газа украинская компания просит граждан снизить температуру в своих домах, а детсады, школы и вузы – приостановить работу [фото]

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В «Нафтогазе Украины» придумали, как решить проблему острой нехватки газа: заключили контракт на срочные поставки более 60 миллионов кубометров голубого топлива с польской компанией PGNiG. Договор действует всего месяц – до конца марта, а газ из Польши в Незалежную начал поступать уже в пятницу, 2 марта.

Пресс-служба PGNiG приводит слова главы правления: «Наша обязанность – энергетическая солидарность и доброе сотрудничество с соседними странами. Особенно сейчас, когда Украина не получает поставок из России, а спрос на природный газ для отопления растет из-за суровой зимы».

Одновременно с «победой» над российским «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже на Украину пришли трескучие морозы и метелиФото: REUTERS

Кроме того, «Нафтогаз» обратился к украинцам с просьбой на 1-2 градуса снизить температуру в своих домах, а детсадам, школам и вузам по всей стране рекомендовал в целях экономии газа на время закрыться.

Президент Петр Порошенко эту инициативу поддержал, сообщил подписчикам в Facebook, что уже «прикрутил» отопление в своём жилище, и призвал всех «на зло Кремлю» сделать то же самое.

Порошенко назвал инициативу госкомпании «очень важной» и призвал украинцев последовать своему примеру – «прикрутить» отопление в домах ради экономии газаФото: Facebook

Ранее сайт kp.ru сообщал, что после того, как «Газпром» объявил о решении расторгнуть все контракты с «Нафтогазом», в украинской госкомпани перешли от угроз к увещеваниям и принялись сочинять письмо с предложением переговоров.

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