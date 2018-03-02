«Нафтогаз Украины» подписал срочный контракт с польской PGNiG

2 Март 17:06 2018-03-02T17:06:36+03:00

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Украинский «Нафтогаз» заключил срочный контракт с польской компанией PGNiG на поставку 60 кубометров газа. Договор действует до конца марта 2018 года. Поставки уже начались сегодня, 4 марта, с 06.00 через узел Германовице (Hermanowice), сообщают в PGNiG.

Глава польской компании Петр Возняк назвал сотрудничество с Украиной долгом и энергетической солидарностью. Возняк выразил готовность увеличить объем поставок газа и продлить срок действия контракта. Глава PGNiG отметил зимние холода и трудные условия, в которых оказалась Украина, и подчеркнул бесперебойность и безопасность сотрудничества с Польшей. При этом PGNiG оперирует энергоресурсами из Катара и США.

Как сообщал сайт kp.ru, «Газпром» начал процедуру расторжения контрактов с «Нафтогазом Украины» по поставкам и транзиту газа, назвав дальнейшее сотрудничество «экономически нецелесообразным». На Украине ввели режим экономии газа.