2019-06-20T00:40:42+03:00
В мире

Полиция оцепила Белый дом из-за брошенного рюкзака

Неизвестный пытался запрыгнуть на парковку для велосипедов
Григорий ЛЕОРДА
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Белый дом.Белый дом.Фото: REUTERS
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Неизвестный мужчина бросил рюкзак возле Белого Дома в Вашингтоне. Происшествие переполошило местную полицию. Территория вокруг резиденции президента была сразу же оцеплена сотрудниками правоохранительных органов.

"Примерно в 14:45 [22:45 мпо московскому времени] человек уронил рюкзак и попытался перепрыгнуть велосипедную стойку по тротуару на Пенсильвания авеню. Это лицо было немедленно взято под стражу сотрудниками Отдела Секретной службы", - сообщают в Twitter сотрудники ведомства.

Пенсильвания авеню и парк Лафайет-сквер закрыли для пешеходов. Выясняются обстоятельства произошедшего. Мотивы мужчины пока не ясны.

Cайт kp.ru писал об оцеплении лужайки у Белого дома в Вашингтоне из-за подозрительного авто. Правоохранители решили проверить машину, припаркованную на 17-й улице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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