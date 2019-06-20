2019-06-20T02:51:22+03:00
Экономика

В Мексике ратифицировали договор о свободной торговле с США и Канадой

За проголосовали большинство сенаторов
Артур ГАРЬКЕ
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Верхняя палата Конгресса Мексики ратифицировала новый договор о свободной торговле с США и Канадой. За проголосовало абсолютное большинство сенаторов (114), против высказались лишь четверо, трое воздержались от голосования.

"Это очень хорошая новость. За ратификацию выступило большинство законодателей из политических партий страны, это означает, что существует единство и мы согласны укреплять наши отношения с США и Канадой", - отметил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в видеообращении к народу.

Прошлый договор действовал с 1994 года. За обновление условий два года назад выступил президент США Дональд Трамп. Сойтись во мнениях сторонам удалось осенью прошлого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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