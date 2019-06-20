"Я бы расстался спокойно": Баста рассудил L’One и Black Star

СЕГОДНЯ 04:32 2019-06-20T04:47:11+03:00

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О конфликте рэпера L’One с лейблом Black Star публика узнала совсем недавно. Выпады музыканта на компанию и его основателя Тимати закончились взаимными плевками в социальных сетях. Тимати посоветовал бывшему товарищу идти работать тамадой. L’One в ответ на это пригрозил юристами.

Кратко для тех, кто не в курсе. 16 марта у артиста закончился контракт с лейблом. Продолжать его музыкант по каким-то причинам не захотел. Но расстаться полюбовно не получилось: рэперу запретили исполнять его песни после расторжения контракта. Причина - особый пункт в договоре. Все эти годы L’One писал песни и выпускал альбомы, но ему они не принадлежали. Исключительные права на творчество осталось за Black Star.

Помирить двух гигантов хип-хопа вызвался их коллега Баста. Василий Вакуленко порассуждал о конфликте в прямом эфире Instagram.

"Но он [Леван Горозия, настоящее имя L’One], несомненно, очень долго работал там. Лично я бы расстался спокойно, сохранил бы с ним дружеские отношения", – сказал Баста подписчикам.

Между тем Горозия не намерен отступать. Музыкант обратился за помощью к адвокатам и надеется отбить свои тексты у лейбла. А пока L’One "закладывает фундамент нового офиса", записывает новые песни.

"Я меньше всего хочу/хотел, чтобы все превратилось в балаган. Поэтому на данном этапе, не даю комментариев[...] Спасибо всем поддержку! Так победим", - написал Горозия в социальной сети.

ИСТОЧНИК KP.RU