2019-06-20T04:44:58+03:00
Происшествия

Пьяный украинский военный ранил троих подчиненных в Донбассе

Мужчина намеренно подстрелил своих солдат
Артур ГАРЬКЕ
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Командир взвода одной из рот 30-ой бригады Вооруженных сил Украины допустил грубое нарушение устава. Офицер напившись расстрелял троих своих подчиненных - солдат подразделения.

О случившемся рассказал офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. По его словам, инцидент произошел 18 июня. Украинские военнослужащие получили серьезные ранения. Случай попыталось замять командование бригадой. Солдаты были отправлены в больницу Троицкого района.

Также, по мнению офицера, военнослужащие ВСУ продолжают использовать запрещенное вооружение. С помощью средств радиоэлектронной борьбы ликвидируют беспилотные летательные аппараты.Словом, всеми возможными способами мешают наблюдению за своими позициями мониторинговой миссии ОБСЕ, пишет 360TV.

ИСТОЧНИК KP.RU

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