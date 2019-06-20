2019-06-20T06:05:54+03:00
Общество

Федор Конюхов попросил Путина запретить отлов дельфинов и китов

Путешественник рассказал президенту о людях, которые паразитируют на природных ресурсах мира
Григорий ЛЕОРДА
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Федор Конюхов. Фото: Сергей МЕТЕЛИЦАФедор Конюхов. Фото: Сергей МЕТЕЛИЦА
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Известный на весь мир путешественник обратился к Владимиру Путину с открытым письмом. Федор Конюхов просит президента законодательно запретить отлов китов и дельфинов. За плечами Конюхова не одна "кругосветка", во время последней он видел китов всего лишь несколько раз.

"К сожалению, в этом есть вина нашей страны. В Приморском крае, рядом с Находкой, в бухте Средняя, в вольерах содержатся десятки белух и косаток для последующей продажи в зарубежные океанариумы. Киты и дельфины принадлежат всему человечеству, они являются неотъемлемой частью Мирового океана. Отлов косаток и белух осуществляется только в нашей стране, в остальных странах мира он запрещен", - обращается Конюхов к президенту.

Путешественник отметил, что люди и компании, которые занимаются этим промыслом, "паразитируют на природных ресурсах не только нашей страны, но и всего мира". Конюхов добавил, что говорит не только от себя, но и от жителей Австралии, Новой Зеландии, Чили.

"Знаю о Вашем большом вкладе в сохранение популяции дальневосточного леопарда и амурского тигра. Давайте остановим истребление китов", - пишет путешественник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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