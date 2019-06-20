СЕГОДНЯ 10:07 2019-06-20T10:07:59+03:00

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Российские ученые придумали уникальный двигатель для электромобилей. Конструкция сочетает в себе ряд преимуществ: во-первых, она позволяет увеличить время работы авто без подзарядки на 15%, во-вторых, позволит снизить цену на экологичные авто, так как в 3-4 раза дешевле зарубежных аналогов.

Сегодня основной поставщик таких моторов – Китай. Средняя стоимость его составляет 300 тыс. рублей, еще около 100 тыс. рублей уйдет на перевозку и налоги. Отечественная конструкция при серийном производстве не будет дороже 80 тысяч рублей.

Чаще в электрокарах используются двигатели на постоянных магнитах, но чтобы авто могло двигаться быстрее 60 км/ч, нужно дополнительно тратить электроэнергию.

- Наш мотор, образно говоря, состоит из железа, меди и математики. Через медную катушку проходит ток и создается магнитное поле, это дает нам возможность управлять двигателем, увеличивая мощность и уменьшая скоростной разгон без снижения КПД. Перегрев двигателю тоже не страшен. Он сохраняет свои характеристики при температуре до 150 ºС, в то время как иностранные модели перестают работать уже при 100 ºС, – рассказал «Известиям» технический директор компании «Электротранспортные технологии» Илья Федичев.

В планах разработчика выпустить собственную линейку беспилотных грузовиков, оборудованных такими двигателями.

Ранее сообщалось, что владельцев электромобилей могут освободить от транспортного налога. Правительство взялось вводить поощрения для покупателей машин без выхлопной трубы.

ИСТОЧНИК KP.RU