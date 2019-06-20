2019-06-20T11:34:43+03:00
Политика

Патрушев заявил, что виновных по делу МН17 просто "назначили"

Расследование не содержит доказательств, подтверждающих выводы совместной группы
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Секретарь Совета безопасности России Николай ПатрушевСекретарь Совета безопасности России Николай ПатрушевФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Виновные по делу о крушении малайзийского Боинга МН17 были просто "назначены", реальных доказательств их "причастности" к авиакатастрофе нет. Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее Совместная следственная группа обвинила в причастности к крушению лайнера под Донбассом троих россиян и одного украинца. Суд над ними должен начаться 9 марта 2020 года. При этом в министерстве иностранных дел РФ сразу указали на то, что выводы следственной группы основаны на информации из весьма "сомнительных источников".

"Как только произошло событие, сразу были назначены виновные и дальше все это расследование они сводили к тому, чтобы подтвердить свое первое озвученное предположение", - прокомментировал ход дела Патрушев.

По его словам, в России так и не увидели каких-либо доказательств, подтверждающих сказанное экспертами. Следствие даже не учло предоставленные Москвой объективные данные.

"И вообще, расследование проведено, на мой взгляд, нелепо", - цитирует ТАСС секретаря Совбеза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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