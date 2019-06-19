Следователи назвали имена виновников крушения Боинга МН17

Если верить этим сообщениям, то в причастности к крушению малайзийского Боинга над Донбассом 17 июля 2014 года Международная следственная группа подозревает троих россиян и одного украинца. Предполагается, что суд над ними (видимо, заочный) должен начаться 9 марта 2020 года.

- Речь идет об Игоре Гиркине, Сергее Дубинском, Олеге Пулатове и Леониде Харченко, - сообщила родственница одной из жертв катастрофы Зилена Фредерикс.

При этом, госпожа Фредерикс уточнила, что следствие намерено в будущем огласить фамилии и других подозреваемых, но об их количестве ничего сказано не было.

Между тем, накануне голландские журналисты опубликовали фамилии пятерых подозреваемых. Ссылаясь на данные следствия они утверждали, что командир российской 53-й зенитно-ракетной бригады Сергей Мучкаев якобы отвечал за перевозку ЗРК «Бук» до украинской границы и лично принимал в ней участие. Зачем целому командиру бригады сопровождать один зенитно-ракетный расчет из Курска до границы журналисты не уточняют.

Один из командиров ополчения россиянин Сергей Дубинский (позывной Хмурый) якобы организовывал атаку на самолет. Еще один гражданин РФ Олег Пулатов (позывной Гюрза) упоминается в связи с перевозкой «Бука» и организацией охраны района падения обломков сбитого самолета. Ополченец с украинским паспортом Дмитрий Куприян (позывной Батя) был, по информации голландцев, руководителем подразделения, ответственного за транспортировку ЗРК. А целый полковник Вооруженных сил Украины Иван Безъязыков (которого в Киеве сейчас судят за госизмену) летом 2014 года встречал на территории ДНР двух россиян (в том числе Пулатова), которые связаны с перевозкой «Бука» к месту запуска ракеты.

Причастность последнего, впрочем, быстро опроверг его адвокат. Дело в том, что он попал в плен в упоминаемое в расследовании подразделение летом 2014 года после крушения лайнера. И никак не может быть к нему причастен. Освободили его 5 июля 2016 года, но спустя полгода задержали по подозрению в сотрудничестве с ДНР. Видимо, его и вычеркнула МСГ из списков своих подозреваемых.

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