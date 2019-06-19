2019-06-19T18:08:51+03:00
Происшествия

В МИД России назвали голословными обвинения следователей по делу МН17

Дело продолжает формироваться на основе сомнительных данных, что говорит о предвзятости процесса
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Малайзийский Боинг разбился в 2014 году над ДонбассомМалайзийский Боинг разбился в 2014 году над ДонбассомФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Выдвинутые Совместной следственной группой (ССГ) обвинения в отношении российских военнослужащих, которые якобы могут быть причастны к крушению малайзийского Боинга МН17 в Донбассе, являются абсолютно "голословными" и не вызывают "ничего, кроме сожаления". Такой комментарий дали в министерстве иностранных дел РФ.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее члены ССГ заявили о намерении обвинить троих россиян и одного украинца в убийстве всех 298 пассажиров и членов экипажа сбитого ракетой лайнера.

"Очевидно, что ССГ продолжает ограничиваться не вполне вразумительными доводами, сформулированными в том числе при поддержке сомнительных источников информации. При этом данные, предоставляемые следствию российской стороной, по-прежнему упорно игнорируются", - говорится в сообщении на сайте МИД.

Что касается заявлений представителей группы о том, что Россия якобы отказывается сотрудничать, то они не соответствуют действительности. Москва с первого дня была заинтересована в установлении истинной причины трагедии.

"У нас продолжают возникать справедливые вопросы относительно качества работы ССГ. Все это подтверждает высказанные нами ранее опасения о предвзятости и однобокости ведущегося процесса", - подытожили дипломаты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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