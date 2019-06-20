Байкер Хирург через "Комсомолку" спросил Путина про мечту
Лидер мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдастанов (Хирург) записал свой вопрос для сегодняшней Прямой линии Владимира Путина. Аудиозапись (весьма оригинальную, но в его духе) Хирург передал в "КП".
- Навсегда останется тайной тот момент, когда мечта коснулась Путина своим крылом. Быть может, во сне или на прогулке, или в многолюдном толпище, но мечта вселилась в будущего президента, и он, изумляясь, не сразу согласился принять предложение (стать президентом. - Ред.). А согласившись, кажется, всю остальную жизнь до наших дней испытывает изумление. Почему он? Почему мечта вселилась в него, почему она выбрала именно его среди многих других? - вот такой вопрос к главе государства у "Ночных волков".
Общение с президентом России начнется в полдень по московскому времени.
Прямая линия с Владимиром Путиным: видеотрансляция .
Сайт kp.ru ведет онлайн-трансляцию прямой линии Владимира Путина
Байкер Хирург через "Комсомолку" спросил Путина про мечту.
ИСТОЧНИК KP.RU