СЕГОДНЯ 12:47 2019-06-20T12:47:02+03:00

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Лидер мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдастанов (Хирург) записал свой вопрос для сегодняшней Прямой линии Владимира Путина. Аудиозапись (весьма оригинальную, но в его духе) Хирург передал в "КП".

- Навсегда останется тайной тот момент, когда мечта коснулась Путина своим крылом. Быть может, во сне или на прогулке, или в многолюдном толпище, но мечта вселилась в будущего президента, и он, изумляясь, не сразу согласился принять предложение (стать президентом. - Ред.). А согласившись, кажется, всю остальную жизнь до наших дней испытывает изумление. Почему он? Почему мечта вселилась в него, почему она выбрала именно его среди многих других? - вот такой вопрос к главе государства у "Ночных волков".

Общение с президентом России начнется в полдень по московскому времени.

Прямая линия с Владимиром Путиным: видеотрансляция .

Сайт kp.ru ведет онлайн-трансляцию прямой линии Владимира Путина

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/715678" frameborder="0"></iframe> Байкер Хирург через "Комсомолку" спросил Путина про мечту.

ИСТОЧНИК KP.RU