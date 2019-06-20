Началась Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
В четверг, 20 июня, началась Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным.
Глава государства ответит на вопросы россиян, поступившие со всей страны - их уже более 1,5 миллиона. Прямая линия президента пройдет уже в 17-й раз. Впервые в таком формате Владимир Путин пообщался с народом страны еще в 2001 году.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл формат, в котором пройдет Прямая линия-2019, классическим. При этом сохранится новшество прошлого года, когда президенты получал ответы на вопросы россиян от профильных министров и представителей региональных властей.
Также после проведения после "Прямой линии" появились еще и папки с жалобами людей, с которыми глава государства беседовал потом с региональными руководителями. На этот раз Путин продолжит хорошо зарекомендовавшую себя практику.
Прямая линия с Владимиром Путиным: видеотрансляция .
Сайт kp.ru ведет онлайн-трансляцию прямой линии Владимира Путина
ИСТОЧНИК KP.RU