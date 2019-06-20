Путин: низкие зарплаты - предмет для разбирательств

СЕГОДНЯ 12:24 2019-06-20T12:44:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент России Владимир Путин поручил проверить информацию о том, что люди в отдельных регионах страны получают зарплаты ниже уровня прожиточного минимума, который сейчас составляет 11 тысяч рублей.

"Человек не может получать меньше. Это предмет для разбирательства контролирующих инстанций", - сказал глава государства, отвечая на вопрос пожарного в рамках Прямой линии.

По словам Путина, ситуация в МЧС сейчас сложилась не самая лучшая, поскольку "люди в погонах" получают гораздо меньше гражданских служащих. На увеличение заработных плат таких сотрудников экстренных служб было решено выделить 4,3 миллиарда рублей, это позволит увеличить размер выплат до 24 тысяч. В следующем году выделят еще 8 млрд.

Прямая линия с Владимиром Путиным: видеотрансляция .

Сайт kp.ru писал о том, что в 2019 году Прямая линия с президентом России проходит уже в 17-й раз. Владимир Путин впервые ответил на вопросы граждан в таком формате в далеком 2001-м, с тех пор это стало доброй традицией. Россияне активно звонят на линию, записывают видеообращения и отправляют сообщения. В эфире поднимаются самые актуальные и наболевшие темы.

Сайт kp.ru ведет онлайн-трансляцию прямой линии Владимира Путина

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/715680" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин - о низких зарплатах.Президент Владимир Путин в прямом эфире отвечает на вопросы, которые волнуют россиян. В 2019 году мероприятие проходит уже в 17-й раз

ИСТОЧНИК KP.RU