Путин сообщил о сбоях в обеспечении регионов льготными лекарствами

СЕГОДНЯ 12:51 2019-06-20T13:10:51+03:00

Прямая линия с президентом России проводится уже в 17-й раз Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В процессе обеспечения регионов льготными лекарствами наблюдаются сбои. Об этом рассказал президент России Владимир Путин во время Прямой линии, которая состоялась в четверг, 20 июня.

"Мы видим, что во многих субъектах не вовремя проводятся аукционы, нет хорошо налаженной системы информирования даже в пределах одного региона", - сказал глава государства.

Он напомнил, что финансирование данной сферы обеспечивается из двух источников - федерального и регионального. Центральные власти свою часть уже полностью перечислили.

По мнению Путина, сейчас, в первую очередь, необходимо наладить информационную работу с населением, переходить к современным способам работы с людьми.

Сайт kp.ru писал о том, что эта Прямая линия с президентом России стала уже 17-й по счету. Каждый раз глава государства отвечает на самые актуальные и волнующие граждан вопросы. Так, ранее Владимир Владимирович уже затронул проблему низких зарплат и рассказал, на что будут потрачены средства, полученные от повышения налога на добавочную стоимость.

Прямая линия с Владимиром Путиным: видеотрансляция .

Сайт kp.ru ведет онлайн-трансляцию прямой линии Владимира Путина

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/715686" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин - об основных проблемах в здравоохранении.Президент Владимир Путин в прямом эфире отвечает на вопросы, которые волнуют россиян. В 2019 году мероприятие проходит уже в 17-й раз

ИСТОЧНИК KP.RU