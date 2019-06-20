Путин сообщил о сбоях в обеспечении регионов льготными лекарствами
В процессе обеспечения регионов льготными лекарствами наблюдаются сбои. Об этом рассказал президент России Владимир Путин во время Прямой линии, которая состоялась в четверг, 20 июня.
"Мы видим, что во многих субъектах не вовремя проводятся аукционы, нет хорошо налаженной системы информирования даже в пределах одного региона", - сказал глава государства.
Он напомнил, что финансирование данной сферы обеспечивается из двух источников - федерального и регионального. Центральные власти свою часть уже полностью перечислили.
По мнению Путина, сейчас, в первую очередь, необходимо наладить информационную работу с населением, переходить к современным способам работы с людьми.
Сайт kp.ru писал о том, что эта Прямая линия с президентом России стала уже 17-й по счету. Каждый раз глава государства отвечает на самые актуальные и волнующие граждан вопросы. Так, ранее Владимир Владимирович уже затронул проблему низких зарплат и рассказал, на что будут потрачены средства, полученные от повышения налога на добавочную стоимость.
Прямая линия с Владимиром Путиным: видеотрансляция .
Сайт kp.ru ведет онлайн-трансляцию прямой линии Владимира Путина
Владимир Путин - об основных проблемах в здравоохранении.Президент Владимир Путин в прямом эфире отвечает на вопросы, которые волнуют россиян. В 2019 году мероприятие проходит уже в 17-й раз
ИСТОЧНИК KP.RU