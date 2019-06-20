Путин: средства от повышения НДС пойдут на улучшение качества жизни
Президент России Владимир Путин назвал повышение НДС довольно неприятной мерой, однако подчеркнул, что все дополнительные средства, полученные от ее введения, пойдут на улучшение качества жизни граждан. Такая фраза прозвучала в четверг, 20 июня, во время Прямой линии, которая в этом году проводится уже в 17-й раз.
Глава государства заявил, что дополнительное финансирование и реализация национальных проектов позволят поставить экономику страны на "новые рельсы" и сделать ее более высокотехнологичной.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее в рамках Прямой линии Путин прокомментировал также наличие низких зарплат в отдельных регионах страны. Президент рассказал, что только в случае с министерством по чрезвычайным ситуациям в 2019 году будет выделено 4,3 миллиарда рублей - все они пойдут на повышение заработных плат.
Прямая линия с Владимиром Путиным: видеотрансляция .
Сайт kp.ru ведет онлайн-трансляцию прямой линии Владимира Путина
ИСТОЧНИК KP.RU