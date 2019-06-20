2019-06-20T12:33:31+03:00
Политика

Путин: средства от повышения НДС пойдут на улучшение качества жизни

Президент России отвечает на вопросы граждан в рамках Прямой линии
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Владимир Путин отвечает на вопросы россиян в прямом эфиреВладимир Путин отвечает на вопросы россиян в прямом эфиреФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент России Владимир Путин назвал повышение НДС довольно неприятной мерой, однако подчеркнул, что все дополнительные средства, полученные от ее введения, пойдут на улучшение качества жизни граждан. Такая фраза прозвучала в четверг, 20 июня, во время Прямой линии, которая в этом году проводится уже в 17-й раз.

Глава государства заявил, что дополнительное финансирование и реализация национальных проектов позволят поставить экономику страны на "новые рельсы" и сделать ее более высокотехнологичной.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в рамках Прямой линии Путин прокомментировал также наличие низких зарплат в отдельных регионах страны. Президент рассказал, что только в случае с министерством по чрезвычайным ситуациям в 2019 году будет выделено 4,3 миллиарда рублей - все они пойдут на повышение заработных плат.

Прямая линия с Владимиром Путиным: видеотрансляция .

Сайт kp.ru ведет онлайн-трансляцию прямой линии Владимира Путина

ИСТОЧНИК KP.RU

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