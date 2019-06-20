Путин ответил на вопрос об ипотеке для многодетных семей
В ходе Прямой линии с президентом России Владимиром Путиным один из зрителей предложил расширить программу поддержки ипотеки для многодетных семей в размере 6% на вторичный рынок жилья, а не только на первичный.
По словам президента, гражданам сложно решить проблему ипотеки с банками - кредитные организации не хотят пересчитывать уже выданную ипотеку. Дело в том, что министерство финансов не выделило достаточных ресурсов для компенсации банкам.
Путин подчеркнул, что пообщался с членами кабмина на эту тему.
"Проблема решена, Минфин выделит необходимые средства", - сказал глава государства.
Президент также добавил, что выплачиваемый материнский капитал россияне чаще всего направляют на улучшение жилищных условий.
"Что касается ипотеки в размере 6%, эта мера действует до 2022 года и затем на весь срок действия кредита", -сказал Путин.
Также он отметил, что откладывать рождение ребенка никогда не стоит.
Сайт kp.ru ведет онлайн-трансляцию прямой линии Владимира Путина
ИСТОЧНИК KP.RU