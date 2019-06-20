2019-06-20T13:14:24+03:00
Политика

Путин ответил на вопрос об ипотеке для многодетных семей

Президент России проводит 17-ю Прямую линию с гражданами страны
Екатерина БОЛГОВА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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В ходе Прямой линии с президентом России Владимиром Путиным один из зрителей предложил расширить программу поддержки ипотеки для многодетных семей в размере 6% на вторичный рынок жилья, а не только на первичный.

По словам президента, гражданам сложно решить проблему ипотеки с банками - кредитные организации не хотят пересчитывать уже выданную ипотеку. Дело в том, что министерство финансов не выделило достаточных ресурсов для компенсации банкам.

Путин подчеркнул, что пообщался с членами кабмина на эту тему.

"Проблема решена, Минфин выделит необходимые средства", - сказал глава государства.

Президент также добавил, что выплачиваемый материнский капитал россияне чаще всего направляют на улучшение жилищных условий.

"Что касается ипотеки в размере 6%, эта мера действует до 2022 года и затем на весь срок действия кредита", -сказал Путин.

Также он отметил, что откладывать рождение ребенка никогда не стоит.

Сайт kp.ru ведет онлайн-трансляцию прямой линии Владимира Путина

ИСТОЧНИК KP.RU

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