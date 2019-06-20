2019-06-20T13:57:32+03:00
Экономика

На 20 июня курс евро снизился до 71,55 руб

Снижение отмечается и доллара
Елена АКИМОВА
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Банк России озвучил курсы валют на четверг, 20 июняБанк России озвучил курсы валют на четверг, 20 июняФото: REUTERS
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На пятницу, 20 июня, официальный курс евро снизился на 9,2 копейки и составил 71,55 руб., доллар тоже показывает падение – минус 59,17 коп., до 63,39 руб. Такие цифры приводи Банк России.

Стоимость бивалютной корзины, в сравнении с сданными за четверг, уменьшилась на 36,58 коп., составив 67,0588 рубля.

Утром сообщалось, что курс доллара обновил минимум текущего года, опустившись ниже 63,63 рубля. такие данные были отражены по первым результатам торгов на бирже, пишет RT.

ИСТОЧНИК KP.RU

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