Путин пообещал подумать о поддержке региональных брендов

СЕГОДНЯ 14:12 2019-06-20T14:17:52+03:00

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Президент России Владимир Путин обещал подумать о введении поддержки региональных брендов - продуктов территориального происхождения.

По мнению главы государства, в целом такая программа в нашей стране не утрачена, и государство вместе со СМИ должно помогать малым фермерским хозяйствам развиваться, ведь есть сферы деятельности, где без них не обойтись.

Конечно, крупные предприятия производят основную товарную продукцию, но забывать о малом бизнесе нельзя, сказал Путин в ходе Прямой линии в четверг, 20 июня.

Прямая линия с Владимиром Путиным: видеотрансляция .

В целом объем продуктов с фермерских хозяйств за последние годы вырос на 45%. Только объем рынка малых сельскохозяйственных объединений составляет 12%, а объем их поддержки еще больше. Такие данные привел глава государства, отвечая на вопрос одного из фермеров в рамках Прямой линии, которая транслируется на сайте kp.ru.

Сайт kp.ru ведет онлайн-трансляцию прямой линии Владимира Путина

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/715713" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин - о развитии региональных брендов и фермерах.Президент Владимир Путин в прямом эфире отвечает на вопросы, которые волнуют россиян. В 2019 году мероприятие проходит уже в 17-й раз

ИСТОЧНИК KP.RU