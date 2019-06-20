Путин: Количество внеплановых надзорных проверок сократилось на 10%

СЕГОДНЯ 14:45 2019-06-20T14:45:09+03:00

В России стремятся к тому, что проверяющие организации становились менторами и помощниками предпринимателей

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Президент России Владимир Путин заявил, что количество внеплановых надзорных проверок в стране сократилось примерно на 10%. Таким образом он ответил на один из вопросов в рамках Прямой линии на тему введения "надзорных каникул".

По словам главы государства, в будущем реестр проверок бизнеса будут вести не только проверяющие, но и проверяемые. Результаты планируется направлять в Генпрокуратуру. Также власти стремятся научить надзорные органы быть менторами и помощниками, на что сейчас и настраиваются все плановые организации, включая налоговую службу.

Сайт kp.ru писал о том, что в этот четверг, 20 июня, состоялась уже традиционная прямая линия с президентом России. Владимир Путин ответил на самые волнующие граждан вопросы. Так, например, обсуждалась реализация нацпроектов, вывоз мусора и поддержка семей.

Прямая линия с Владимиром Путиным: видеотрансляция .

Сайт kp.ru ведет онлайн-трансляцию прямой линии Владимира Путина

ИСТОЧНИК KP.RU