Путин: Количество внеплановых надзорных проверок сократилось на 10%
Президент России Владимир Путин заявил, что количество внеплановых надзорных проверок в стране сократилось примерно на 10%. Таким образом он ответил на один из вопросов в рамках Прямой линии на тему введения "надзорных каникул".
По словам главы государства, в будущем реестр проверок бизнеса будут вести не только проверяющие, но и проверяемые. Результаты планируется направлять в Генпрокуратуру. Также власти стремятся научить надзорные органы быть менторами и помощниками, на что сейчас и настраиваются все плановые организации, включая налоговую службу.
Сайт kp.ru писал о том, что в этот четверг, 20 июня, состоялась уже традиционная прямая линия с президентом России. Владимир Путин ответил на самые волнующие граждан вопросы. Так, например, обсуждалась реализация нацпроектов, вывоз мусора и поддержка семей.
Прямая линия с Владимиром Путиным: видеотрансляция .
Сайт kp.ru ведет онлайн-трансляцию прямой линии Владимира Путина
ИСТОЧНИК KP.RU