2019-06-20T15:50:02+03:00
Политика

Путин: "То, что вы видим сейчас на Украине - не смешно"

Президент РФ напомнил киевским властям, что конфликты не решаются без диалога между сторонами
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин в очередной раз высказался о своем новом украинском коллеге Владимире Зеленском, указав на то, что, став главой государства, он должен начать решать проблемы, в том числе касающиеся ситуации в Донбассе, пока же все становится лишь хуже.

Обстрелы в районе линии разграничения лишь увеличились, экономическая блокада усилилась, а минские договоренности до сих пор не выполняются.

"[Зеленский] - талантливый человек. Я помню его выступление на КВН в Москве где-то в середине 2000-х. Это было талантливо и смешно, но то, что мы видим [на Украине] сейчас - не смешно", - сказал Путин в ходе Прямой линии, которая транслировалась на сайте kp.ru.

Прямая линия с Владимиром Путиным: видеотрансляция .

Президент напомнил, что еще во время избирательной кампании Зеленский обещал заняться разрешением конфликта в Донбассе, а теперь отказывается даже разговаривать с представителями Донецкой и Луганской народных республик.

"В современной истории нет ни одного примера, когда бы конфликты решались без прямого диалога между конфликтующими сторонами", - заявил российский глава.

Сайт kp.ru ведет онлайн-трансляцию прямой линии Владимира Путина

ИСТОЧНИК KP.RU

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