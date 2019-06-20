2019-06-20T15:51:01+03:00
Политика

Путин заявил о необоснованности введенных против Ирана санкций

По словам президента РФ, Исламская Республика выполняет все договоренности
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин заявил, что Иран полностью выполняет договоренности в рамках ядерной сделки и применение к нему санкций "необоснованно". Москва продолжит придерживаться такой позиции, настаивая на разрешении ситуации путем диалога и принятия совместных решений.

"Мы не торгуем нашими принципами, интересами и союзниками", - сказал глава государства во время выступления в рамках Прямой линии, которая транслировалась на сайте kp.ru.

Комментируя же информацию о том, что Соединенные Штаты могут применить оружие против Ирана, президент подтвердил поступление таких сообщений. Россия, конечно, не хотелось бы развития событий по такому сценарию, ведь никто не знает, во что выльется эта крайность.

Прямая линия с Владимиром Путиным: видеотрансляция .

"Это было бы катастрофой, для региона как минимум, поскольку привело бы к всплеску насилия", - считает Владимир Путин.

Сайт kp.ru ведет онлайн-трансляцию прямой линии Владимира Путина

ИСТОЧНИК KP.RU

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