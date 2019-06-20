2019-06-20T17:45:23+03:00
Политика

В МИД РФ назвали лицемерной позицию США по биологическому оружию

Американцы постоянно пытаются сломить действующую международно-правовую систему в этой области
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Сергей РябковЗаместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Сергей РябковФото: Алексей БУЛАТОВ
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Соединенные Штаты ведут себя лицемерно в отношении Конвенции по биологическому и токсинному оружию (КБТО). Такое мнение высказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время выступления на конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности: проблемы и решения".

По его словам, в Москве не понимают, что так мешает Вашингтону разблокировать приостановленные в 2001 году переговоры по созданию верификационных механизмов в рамках КБТО.

"Помимо возрастающего риска попадания биоагентов к террористам, <...> мы, к сожалению, в последнее время наблюдаем определённую тенденцию к размыванию универсальных общепризнанных, общепринятых норм", - сказал дипломат.

Речь идет о проводимой американцами политики, направленной на слом действующей международно-правовой системы в области биологического оружия, и попытках переписать историю утверждениями, будто работа с конвенцией не перспективна.

"Вновь приходится констатировать лицемерную позицию Вашингтона", - цитирует РИА Новости замминистра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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