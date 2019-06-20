Путин рассказал о поступке, за который ему очень стыдно

СЕГОДНЯ 18:01 2019-06-20T18:01:45+03:00

Дело было в начале 2000-х, но президенту до сих пор сложно говорить о случившемся [видео]

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В четверг, 20 июня, состоялась традиционная Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным, и самым сложным вопросом, направленным в адрес главы государства, оказался, пожалуй, самый незамысловатый. Политика спросили, бывает ли ему стыдно, а в ответ услышали небольшую историю.

"Это такой нешуточный вопрос и говорить об этом на многомиллионную аудиторию в общем не так просто", - начал Владимир Путин.

По его словам, дело было осенью в начале 2000-х годов. Тогда ситуация в России была довольно сложной, и президент много ездил по стране. Уже ночью во время визита в один из регионов глава государства шел к своей машине, когда рядом вдруг появилась женщина преклонного возраста. Она бросилась перед Путиным на колени прямо в слякоть и протянула ему записку. Президент сказал, что обязательно посмотрит, о чем в ней говорится, но не смог сдержать обещание.

"Забрал, отдал помощникам. И ее потеряли. Никогда этого не забуду", - признался Владимир Путин в ходе Прямой линии, которая транслировалась на сайте kp.ru.

Президент подчеркнул, что ему и сейчас стыдно, поэтому все обращения он старается "отработать по полной", даже если проблема неразрешима.

"Я почти уверен даже наверняка, что там (в записке - прим. ред.) было теперь, прочитав уже десятки таких записок. Наверняка, что-нибудь о помощи сыну, который сидит в тюрьме, или еще что-то в этом роде. Но дело не в этом, а дело в том, что ее потеряли", - добавил глава государства.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/715776" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин - о том, за что ему стыдно.Президент Владимир Путин в прямом эфире отвечает на вопросы, которые волнуют россиян. В 2019 году мероприятие проходит уже в 17-й раз

ИСТОЧНИК KP.RU