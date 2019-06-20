Трамп заявил, что Иран совершил "очень большую ошибку"

СЕГОДНЯ 19:10 2019-06-20T19:25:23+03:00

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Американский лидер Дональд Трамп отметил, что Иран совершил "очень большую ошибку".

- Иран совершил очень большую ошибку!" - написал глава Белого дома в своем Twitter. При этом Трамп не указал, о какой именно ошибке идет речь.

Ранее иранские власти сообщили, что сбили американский беспилотник. Сообщалось, что беспилотник был поражен в небе над провинцией Хормозган на юге Ирана после того, как вторгся в воздушное пространство страны.

При этом позже Представитель Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) Билл Урбан сообщил, что "сообщения Ирана о том, что летательный аппарат находился в [воздушном пространстве] над иранской территорией ложны". Он подчеркнул, что действия БПЛА не являлись провокацией.

Позже Дональда Трампа спросили журналисты, готовят ли США удары по Ирану. Американский лидер лаконично ответил: "Вы скоро узнаете".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в США заявили, что Иран виноват в нападении на танкеры в Оманском заливе. Напомним, на борту одного из судна находились 11 россиян.

ИСТОЧНИК KP.RU