2019-06-20T19:25:23+03:00
В мире

Трамп заявил, что Иран совершил "очень большую ошибку"

Ранее иранские власти заявили, что сбили американский беспилотник
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Трамп заявил, что Иран совершил "очень большую ошибку"Трамп заявил, что Иран совершил "очень большую ошибку"Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Американский лидер Дональд Трамп отметил, что Иран совершил "очень большую ошибку".

- Иран совершил очень большую ошибку!" - написал глава Белого дома в своем Twitter. При этом Трамп не указал, о какой именно ошибке идет речь.

Ранее иранские власти сообщили, что сбили американский беспилотник. Сообщалось, что беспилотник был поражен в небе над провинцией Хормозган на юге Ирана после того, как вторгся в воздушное пространство страны.

При этом позже Представитель Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) Билл Урбан сообщил, что "сообщения Ирана о том, что летательный аппарат находился в [воздушном пространстве] над иранской территорией ложны". Он подчеркнул, что действия БПЛА не являлись провокацией.

Позже Дональда Трампа спросили журналисты, готовят ли США удары по Ирану. Американский лидер лаконично ответил: "Вы скоро узнаете".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в США заявили, что Иран виноват в нападении на танкеры в Оманском заливе. Напомним, на борту одного из судна находились 11 россиян.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Украинский конституционный суд признал законным указ Зеленского о роспуске Рады и внеочередных выборах
В «Лужниках» пройдет первый этап чемпионата Европы по регби-7
Специалисты назвали самые быстрые в выдаче шенгенских виз россиянам страны
Путин объяснил, куда делся древнерусский народ чудь
Путин рассказал о поступке, за который ему очень стыдно
В Барселоне более 20 человек пострадали в ДТП с автобусами
Банк ДОМ.РФ запускает ипотеку на индивидуальное жилищное строительство
В МИД РФ назвали лицемерной позицию США по биологическому оружию
Российская делегация под охраной покинула здание грузинского парламента
Курс доллара опустился до значений августа 2018 года
Путин с 2012 года провел в воздухе "несколько месяцев"
Путин: Россию абсолютно не устраивают выводы по делу о крушении МН17
Путин заявил, что ему совсем не надоело быть президентом
Путин поручил обеспечить водой жителей села в Тюменской области
Прямая линия с Путиным длилась 4 часа 16 минут
Умер Владимир Коган - миллиардер, владелец "Уралсиба"
Евросоюз заявил о продлении санкций против РФ
Путин заявил о том, что Россия продолжает заниматься импортозамещением
Путин назвал сокращение военных расходов поводом для гордости
Путин заявил, что поручит Скворцовой разобраться в ситуации с зарплатами в региональных "скорых"