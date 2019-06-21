2019-06-21T00:40:36+03:00
Звезды

Нашлась неизданная версия песни Фредди Меркьюри

Time Waits For No One появилась клипом на YouTube
Артур ГАРЬКЕ
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Для того чтобы сделать клип, создатели редактировали старые видео с музыкантом.Для того чтобы сделать клип, создатели редактировали старые видео с музыкантом.Фото: принтскрин видео.
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Звукозаписывающая компания Universal Music выложила на YouTube клип на ранее неизданную версию песни Фредди Меркьюри Time Waits For No One. Композиция была записана в 1986 году, за пять лет до смерти артиста. Ранее произведение никогда не издавалась на аудионосителях.

"Впервые, после четырех десятилетий, похороненных глубоко в подземельях, ранее неизданная версия "Time", записанная в 1986 году Фредди Меркьюри для концептуального альбома одноименного хита, наконец появилась.[...] "Время никого не ждет " показывает Фредди Меркьюри в его самом убедительном; полностью урезанном выступлении, сопровождаемое только пианино, демонстрируя один из самых любимых и зрелищных голосов музыки", - говорится в описании к видео.

Отмечается, что запись в 2017 году нашел продюсер и давний руг Меркьюри Дэйв Кларк. Он решил перезаписать ее. Для работы использовались архивные записи с фортепианных репетиций.

В сети опубликовали ранее неизданную версию песни Фредди Меркьюри.Time Waits For No One

ИСТОЧНИК KP.RU

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