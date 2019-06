Нашлась неизданная версия песни Фредди Меркьюри

СЕГОДНЯ 00:39 2019-06-21T00:40:36+03:00

Time Waits For No One появилась клипом на YouTube

Звукозаписывающая компания Universal Music выложила на YouTube клип на ранее неизданную версию песни Фредди Меркьюри Time Waits For No One. Композиция была записана в 1986 году, за пять лет до смерти артиста. Ранее произведение никогда не издавалась на аудионосителях.

"Впервые, после четырех десятилетий, похороненных глубоко в подземельях, ранее неизданная версия "Time", записанная в 1986 году Фредди Меркьюри для концептуального альбома одноименного хита, наконец появилась.[...] "Время никого не ждет " показывает Фредди Меркьюри в его самом убедительном; полностью урезанном выступлении, сопровождаемое только пианино, демонстрируя один из самых любимых и зрелищных голосов музыки", - говорится в описании к видео.

Отмечается, что запись в 2017 году нашел продюсер и давний руг Меркьюри Дэйв Кларк. Он решил перезаписать ее. Для работы использовались архивные записи с фортепианных репетиций.

В сети опубликовали ранее неизданную версию песни Фредди Меркьюри.Time Waits For No One

ИСТОЧНИК KP.RU