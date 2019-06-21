Вячеслав Володин осудил грузинские власти, которые допустили нападение на российскую делегацию

СЕГОДНЯ 02:02 2019-06-21T02:10:34+03:00

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Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин осудил действия грузинских властей, допустивших нападение на российскую делегацию Межпарламентской ассамблеи православия. По его мнению, страна-организатор должна была обеспечить безопасность всех участников форума.

"Эти условия были просто проигнорированы – они не смогли ни обеспечить проведение мероприятия, ни защитить российскую делегацию от нападения и угроз. Акция радикальных сил направлена не только против представителей России, но всех 25 стран Межпарламентской ассамблеи православия. Тем самым было сорвано заседание и обсуждение важных для организации вопросов", - заявил Володин.

Председатель Госдумы отметил, что заявления грузинских властей, последовавшие после нападения на российскую делегацию, "вызывают сомнения в их адекватности". Более того, Володин усомнился в их возможности "быть ответственным международным партнером".

Сайт kp.ru писал о стихийном антиправительственном митинге в Грузии. Он был вызван тем, что сессию МАП открыл глава русской делегации сидя в кресле главы парламента. Сотрудники правоохранительных органов в попытках разогнать толпу применили слезоточивый газ, водометы и резиновые пули. По последним данным, в стычках пострадали 30 участников акции и еще 39 полицейских. 16 человек госпитализированы.

ИСТОЧНИК KP.RU