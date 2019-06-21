Вячеслав Володин осудил грузинские власти, которые допустили нападение на российскую делегацию
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин осудил действия грузинских властей, допустивших нападение на российскую делегацию Межпарламентской ассамблеи православия. По его мнению, страна-организатор должна была обеспечить безопасность всех участников форума.
"Эти условия были просто проигнорированы – они не смогли ни обеспечить проведение мероприятия, ни защитить российскую делегацию от нападения и угроз. Акция радикальных сил направлена не только против представителей России, но всех 25 стран Межпарламентской ассамблеи православия. Тем самым было сорвано заседание и обсуждение важных для организации вопросов", - заявил Володин.
Председатель Госдумы отметил, что заявления грузинских властей, последовавшие после нападения на российскую делегацию, "вызывают сомнения в их адекватности". Более того, Володин усомнился в их возможности "быть ответственным международным партнером".
Сайт kp.ru писал о стихийном антиправительственном митинге в Грузии. Он был вызван тем, что сессию МАП открыл глава русской делегации сидя в кресле главы парламента. Сотрудники правоохранительных органов в попытках разогнать толпу применили слезоточивый газ, водометы и резиновые пули. По последним данным, в стычках пострадали 30 участников акции и еще 39 полицейских. 16 человек госпитализированы.
ИСТОЧНИК KP.RU