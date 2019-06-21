2019-06-21T02:10:34+03:00
В мире

Вячеслав Володин осудил грузинские власти, которые допустили нападение на российскую делегацию

По мнению председателя Госдумы, страна должна была обеспечить безопасность участников форума
Григорий ЛЕОРДА
Поделиться:
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин.Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин осудил действия грузинских властей, допустивших нападение на российскую делегацию Межпарламентской ассамблеи православия. По его мнению, страна-организатор должна была обеспечить безопасность всех участников форума.

"Эти условия были просто проигнорированы – они не смогли ни обеспечить проведение мероприятия, ни защитить российскую делегацию от нападения и угроз. Акция радикальных сил направлена не только против представителей России, но всех 25 стран Межпарламентской ассамблеи православия. Тем самым было сорвано заседание и обсуждение важных для организации вопросов", - заявил Володин.

Председатель Госдумы отметил, что заявления грузинских властей, последовавшие после нападения на российскую делегацию, "вызывают сомнения в их адекватности". Более того, Володин усомнился в их возможности "быть ответственным международным партнером".

Сайт kp.ru писал о стихийном антиправительственном митинге в Грузии. Он был вызван тем, что сессию МАП открыл глава русской делегации сидя в кресле главы парламента. Сотрудники правоохранительных органов в попытках разогнать толпу применили слезоточивый газ, водометы и резиновые пули. По последним данным, в стычках пострадали 30 участников акции и еще 39 полицейских. 16 человек госпитализированы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В дамбе канала им. Москвы обнаружили течь в районе Тушинского моста
В работе Facebook Messenger произошел сбой
Вице-премьер Италии Маттео Сальвини выдвинут на Нобелевскую премию мира за "остановку нелегальной миграции"
Николай Фоменко награжден орденом за "За заслуги перед Отечеством"
ЕС может не признать выдаваемые жителям Донбасса паспорта России
Владимир Путин призвал выпускников найти дело по душе
На антиправительственном митинге в Грузии пострадали 69 человек
Жерар Депардье получит предложение на съемки в роли Льва Толстого
Глава Минэкономразвития предсказал сохранение темпов выдачи потребительских кредитов
Нашлась неизданная версия песни Фредди Меркьюри
Соперником Джонсона в борьбе за кресло премьера стал глава британского МИД
В МИД России возмущены действиями радикальных политических сил в Грузии
Сенат США запретил продавать оружие Саудовской Аравии
В Тбилиси митингующих разгоняют слезоточивым газом и резиновыми пулями
Зеленский заявил, что украинские олигархи готовы помочь стране
Зеленский объявил о старте конкурса на пост главы Управления делами
В Тбилиси демонстранты штурмом взяли здание грузинского парламента
Умерла теща продюсера Бари Алибасова
Временно отстраненный министр экономики Дагестана переведен под домашний арест
Около четверти российских родителей потратят 15 тысяч рублей на школьные выпускные
Суд Москвы арестовал бизнесмена Бойко-Великого
Следственный комитет предложил ввести статьи за врачебные ошибки в УК РФ
Украинский конституционный суд признал законным указ Зеленского о роспуске Рады и внеочередных выборах