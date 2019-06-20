2019-06-20T17:54:57+03:00
Политика

Российская делегация под охраной покинула здание грузинского парламента

Ранее работу Генассамблеи МАП прервали депутаты от местных оппозиционных партий
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Российская делегация под охраной покинула здание грузинского парламентаРоссийская делегация под охраной покинула здание грузинского парламентаФото: Алексей ОСИПОВ
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Российская делегация вынуждена была под охраной покинуть здание парламента Грузии. Именно там проходило заседание Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Об этом заявил глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

Он также подчеркнул, что после приезда российских парламентариев были распространены ложные сведения с обвинениями депутата в том, что он является участником войн в Абхазии и Приднестровье. Позже эти слухи опроверг сам Гаврилов.

Накануне работа сессии Генассамблеи МАП в грузинском парламенте была прервана из-за протеста депутатов от оппозиционных партий "Единое национальное движение" и "Европейская Грузия - движение за свободу". Оппозиционные политики выразили недовольство тем, что на утренней сессии МАП выступил Гаврилов, занимающий пост президента организации, сообщает "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Россия в заявке на сессию ПАСЕ требует полного подтверждения полномочий делегации. В документе отмечается, что другие варианты являются неприемлемыми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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