В Тбилиси демонстранты штурмом взяли здание грузинского парламента

СЕГОДНЯ 21:48 2019-06-20T22:05:10+03:00

На данный момент полицейские пытаются силой вытеснить протестующих из здания [видео]

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Акция протеста оппозиционных партий в Тбилиси переросла в захват здания грузинского парламента.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/715820" frameborder="0"></iframe> Часть протестующих в Тбилиси вдавливает полицейских внутрь двора парламента Грузии.

На данный момент полиция пытается силой вытеснить протестующих из здания.

По данным грузинского телеканала "Первый канал" участники митинга требуют отставки членов правительства, полиция их удерживает.

Напомним, несколькими часами ранее в грузинской столице прошла Генеральная сессия Межпарламентской ассамблеи православия. Глава российской делегации Сергей Гаврилов открыл сессию, сидя в кресле главы парламента Грузии. Именно это и вызвало недовольство оппозиционных депутатов из "Единого национального движения" и "Европейской Грузии".

При этом оппозиционеры демонстративно покинули зал, заседание было прервано. После этого здание грузинского парламента захватили радикалы.

Позже стало известно о том, что глава МВД Грузии на фоне акций протестов заявил, что готов уйти в отставку.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что российская делегация под охраной покинула здание грузинского парламента. До этого работу Генассамблеи МАП прервали депутаты от местных оппозиционных партий.

ИСТОЧНИК KP.RU