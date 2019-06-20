В Тбилиси митингующих разгоняют слезоточивым газом и резиновыми пулями

20 Июнь 23:23 2019-06-20T23:48:04+03:00

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Стихийный антиправительственный митинг в Грузии уже ознаменовался попыткой захвата здания грузинского парламента. Около семи тысяч человек на улицы вытащили депутаты двух оппозиционных партий "Единого национального движения" и "Европейской Грузии".

Депутаты обиделись на главу российской делегации Сергея Гаврилова, который открыл сессию Межпарламентской ассамблеи православия сидя в кресле главы парламента. Российская делегация под охраной покинула здание грузинского парламента.

Манифестанты требуют отставки главы МВД, Службы Госбезопасности и спикера парламента, которые допустили депутата КПРФ выступать в кресле главы парламента Грузии. Глава МВД Грузии на фоне акций протестов заявил, что готов сделать это.

До этого времени полиция почти не вмешивалась в происходящее. Теперь же сотрудники правоохранительных органов начали разгонять толпу с помощью выстрелов в воздух и слезоточивого газа.

Более того, есть информация о том, что полицейские стреляют в людей резиновыми пулями. Есть раненные, в том числе журналисты, освещавшие протесты. Меры оказались эффективными, какое-то количество людей ушли с акции. К парламенту прибыли бригады "скорой".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/715831" frameborder="0"></iframe> Стихийный антиправительственный митинг в Грузии.Местные националисты воспользовались визитом депутатов Госдумы как поводом для провокации

ИСТОЧНИК KP.RU