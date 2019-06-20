В Тбилиси митингующих разгоняют слезоточивым газом и резиновыми пулями
Стихийный антиправительственный митинг в Грузии уже ознаменовался попыткой захвата здания грузинского парламента. Около семи тысяч человек на улицы вытащили депутаты двух оппозиционных партий "Единого национального движения" и "Европейской Грузии".
Депутаты обиделись на главу российской делегации Сергея Гаврилова, который открыл сессию Межпарламентской ассамблеи православия сидя в кресле главы парламента. Российская делегация под охраной покинула здание грузинского парламента.
Манифестанты требуют отставки главы МВД, Службы Госбезопасности и спикера парламента, которые допустили депутата КПРФ выступать в кресле главы парламента Грузии. Глава МВД Грузии на фоне акций протестов заявил, что готов сделать это.
До этого времени полиция почти не вмешивалась в происходящее. Теперь же сотрудники правоохранительных органов начали разгонять толпу с помощью выстрелов в воздух и слезоточивого газа.
Более того, есть информация о том, что полицейские стреляют в людей резиновыми пулями. Есть раненные, в том числе журналисты, освещавшие протесты. Меры оказались эффективными, какое-то количество людей ушли с акции. К парламенту прибыли бригады "скорой".
Стихийный антиправительственный митинг в Грузии.Местные националисты воспользовались визитом депутатов Госдумы как поводом для провокации
ИСТОЧНИК KP.RU