2019-06-21T09:20:12+03:00
Происшествия

В Подмосковье члена стрелкового клуба «Объект» нашли с огнестрельным ранением в голову

Тело направлено на экспертизу, полиция выясняет обстоятельства инцидента
Марина ВЕНЦОВА
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В Подмосковье члена стрелкового клуба «Объект» нашли с огнестрельным ранением в головуВ Подмосковье члена стрелкового клуба «Объект» нашли с огнестрельным ранением в головуФото: Анатолий ЖДАНОВ
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В городе Дзержинский Московской области с огнестрельным ранением в голову найден член стрелкового клуба «Объект». При оказании медицинской помощи пострадавший скончался.

Как рассказал «КП» источник в правоохранительных органах, выстрел был произведен из спортивного пистолета «Глок 17». В настоящее время тело направлено на судебно-медицинское исследование. Полиция устанавливает обстоятельства инцидента, а также проверяет случайно или нет был совершен выстрел.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что в одной из школ Зеленограда школьник из пистолета выстрелил однокласснику в голову. Как выяснилось, ребенок без спроса взял у отца пневматический пистолет и принес его в школу, чтобы показать друзьям. Дети говорят, что в какой-то момент произошел выстрел. Пуля угодила одному мальчику в голову. Взрослые вызвали скорую помощь. Пострадавший ребенок был доставлен в больницу, к счастью, ранение оказалось не серьезным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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