Кравчук рассказал, кто принял решение построить АЭС под Киевом

СЕГОДНЯ 10:26 2019-06-21T10:26:47+03:00

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Бывший президент Украины Леонид Кравчук сообщил, что решение о строительстве будущей Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) принял Киевский обком Компартии Украины.

«Я хочу сказать, чтобы вы знали, как решался вопрос о строительстве [атомной] станции. Украина не была самой первой и главной территорией, где должна была быть построена атомная электростанция. И на том, что она должна быть построена в Украине, настаивал и принял решение Киевский обком партии [областной комитет Коммунистической партии Украины]», - рассказал он в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1».

По словам Кравчука, единственный человек, который выступил против строительства был президент Академии наук СССР Борис Патон. «Все остальные согласились», - подчеркнул он.

Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года.

Недавно в прокат вышел пятисерийный исторический сериал «Чернобыль», созданный телеканалом HBO. В чем были правы, а в чем ошибались создатели нашумевшего американского сериала об аварии на атомной станции разбиралась «КП».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/712890" frameborder="0"></iframe> Правда о чернобыльских водолазах.После выхода сериала «Чернобыль» все обсуждают подвиг трёх водолазов, ценой собственных жизней спасших весь континент. Но на самом деле они не погибли. Двое из них живы по сей день!

ИСТОЧНИК KP.RU