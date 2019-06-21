2019-06-21T10:51:07+03:00
Политика

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин: «Президент указал на главную цель нацпроектов – повышение качества жизни людей»

Глава региона прокомментировал итоги Прямой линии Владимира Путина
Ирина СУХАНОВА
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Губернатор Алексей Дюмин считает итоги разговора Владимира Путина с россиянами во время Прямой линии 20 июня важным посылом для региональных властей. Прямая линия президента России длилась более 4 часов, главе государства поступило 2,6 млн обращений. Во время трансляции на видеосвязи находились члены правительства РФ и главы регионов, в том числе губернатор Тульской области.

- Владимир Владимирович подтвердил социальную направленность политики государства, еще раз указал на главную конечную цель нацпроектов – повышение качества жизни людей, - отметил Алексей Дюмин по окончании эфира. - Сегодня на развитие важнейших отраслей выделяются достаточно большие средства, но они не всегда эффективно используются – как, например, в случае с лекарственным обеспечением. Для регионов это, безусловно, важный посыл – больше ответственности на местах. Нацпроекты – это проверка эффективности работы каждого руководителя. Мы уделяем реализации нацпроектов приоритетное внимание. За каждым из них закреплены ответственные должностные лица. И мы стараемся делать все, чтобы людям были понятны цели и видны результаты реализации нацпроектов.

На Прямой линии Владимир Путин напомнил о важности поддержки фермерских хозяйств как основы сельского уклада жизни.

- Мы стремимся поддерживать своих фермеров не только за счет программ с федеральным финансированием, но и находим возможности оказать им дополнительную помощь средствами регионального бюджета, - рассказал губернатор.

Тульская область активно развивает импортозамещение, которое президент считает одним из приоритетов внешней политики и залогом экономического прорыва страны.

- Тульская область как индустриальный регион и мастерская России будет делать все, чтобы вносить в эти задачи как можно более серьезный вклад, - отметил Алексей Дюмин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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