Суд в Киеве разрешил Саакашвили принимать участие в выборах в Раду

СЕГОДНЯ 11:25 2019-06-21T11:39:07+03:00

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Экс-президенту Грузии и бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили разрешили принимать участие в досрочных выборах в Верховную раду. Такое решение в пятницу принял Печерский районный суд Киева.

"Суд вынес справедливое решение о моей возможности участвовать в парламентских выборах! Еще на шаг ближе к победе!" - написал Саакашвили в «Фейсбуке». При этом он прикрепил запись, на которой судья оглашает данное решение.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, 28 мая президент Украины Владимир Зеленский своим указом вернул украинское гражданство Михаилу Саакашвили. Уже на следующий день его партия «Движение новых сил» заявила о намерении принять участие в борьбе за места в парламенте. При этом сам политик отмечал, что не собирается выдвигаться в депутаты.

Внеочередные выборы в Раду на Украине пройдут 21 июля.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/715890" frameborder="0"></iframe> Суд разрешил Саакашвили участвовать в выборах в Раду.

ИСТОЧНИК KP.RU