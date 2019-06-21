2019-06-21T12:19:50+03:00
Происшествия

В Индии автобус с пассажирами сорвался в ущелье

В результате аварии погибли 43 человека
Елена АКИМОВА
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В Индии перевернулся автобус с пассажирамиВ Индии перевернулся автобус с пассажирамиФото: REUTERS
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В Индии 43 человека погибли в страшной аварии. В штате Химачал-Прадеш на севере страны пассажирский автобус сорвался в ущелье.

Больше половины людей, которые находились в машине, скончались от полученных травм, порядка 30 человек смогли выжить.

Известно, что автобус был сильно перегружен. Внутри находилось более 70 человек, при том, что вместимость не более 42 пассажиров.

Многие жертвы были школьниками и студентами, которые возвращались с занятий в деревню.

В полиции отмечают, что число жертв может увеличиться. Многие пострадавшие находятся в критическом состоянии. Сейчас на месте работают полицейские и экстренные службы, сообщает Утро.ру.

В декабре 2018 года по меньшей мере 11 человек стали жертвами страшной аварии, которая произошла в округе Пунч индийского штата Джамму и Кашмир на севере страны. Водитель не справился с управлением на горной дороге и автобус упал в 100-метровую пропасть.

Ранее в Италии автобус с туристами вылетел с дороги в овраг. В результате женщина-экскурсовод скончалась. Несколько пострадавших были из России

ИСТОЧНИК KP.RU

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