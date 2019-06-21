ЦБ не нашел банков, соответствующих требованиям кибербезопасности

СЕГОДНЯ 15:45 2019-06-21T15:45:54+03:00

В этом году было проверено 75 учреждений, и во всех обнаружены нарушения

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Центральный Банк России проверил 75 банков на соответствие требованиям кибербезопасности, и в каждом из них были обнаружены нарушения. Об этом глава регулятора Эльвира Набиуллина сообщила на II Международном конгрессе по кибербезопаности.

Она напомнила, что годом ранее ЦБ получил право осуществлять надзор за финансовыми институтами с точки зрения выполнения требований по обеспечению сохранности информации

"В прошлом году мы проверили 58 банков, в этом году - 75. Во всех были найдены проблемы, нарушения", - сказала Набиуллина.

По ее словам, все эти недочеты нельзя назвать критическими, но если не придавать им значения, то ситуация может лишь усугубиться, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что сейчас финансовые учреждения являются целью № 1 для всех киберпреступников. Именно поэтому банки начали обмениваться информацией по киберугрозам.

ИСТОЧНИК KP.RU