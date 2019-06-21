2019-06-21T16:36:07+03:00
Туризм

Погранслужба Крыма фиксирует рост туристического потока из Украины

Каждый день границу пересекают порядка 11 тысяч человек
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В ФСБ рассказали о росте числа украинских туристов в КрымуВ ФСБ рассказали о росте числа украинских туристов в КрымуФото: REUTERS
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Украинские туристы стали гораздо активнее посещать Крым с наступлением курортного сезона. Такие данные приводит пресс-служба погрануправления Федеральной службы безопасности России по полуострову.

"С началом летних каникул и периода отпусков увеличился поток лиц и транспортных средств через автомобильные пункты пропуска на севере Крымского полуострова", - сообщили в ведомстве.

Так, каждый день границу пересекают около 11 тысяч человек и до 1,5 тысячи автомобилей. Пограничники уже приняли дополнительные меры по осуществлению пропускного режима, в частности, задействовали все транспортные и пешеходные направления. Также используется реверсное оформление документов.

Ожидается, что в ближайшее время тенденция к росту пассажирского и транспортного потоков с территории Украины сохранится, передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал о том, что прошлым летом украинские пограничники специально препятствовали попаданию на территорию полуострова. Они создавали искусственные очереди, заставляя ждать пока у пункта пропуска не наберется 100 машин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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