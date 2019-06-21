2019-06-21T16:53:38+03:00
В мире

Американские военные на учениях НАТО в Румынии вторглись в частные угодья

Поля не находились на согласованном с местными властями маршруте
Марина ВЕНЦОВА
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Американские военные на учениях НАТО в Румынии вторглись в частные угодья. Фото: forces.gc.caАмериканские военные на учениях НАТО в Румынии вторглись в частные угодья. Фото: forces.gc.ca
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В Румынии в ходе учений НАТО военные Соединенных Штатов на бронемашинах по ошибке вторглись на территорию частных сельскохозяйственных угодий. Он тем самым уничтожили произроставшие на полях культуры, а также и посеяли панику среди работавших там населения.

"В четверг 20 июня около 14:00 в районе острова Яломицы во время проведения учений Saber Guardian - 2019 военные армии США, которые продвигались с бронетехникой в неблагоприятных метеорологических условиях, пересекли по ошибке аграрную зону, уничтожив культуры, - цитирует ТАСС сообщение Министерства национальной обороны. - Эта зона не находилась на согласованном с местными властями и предпринимателями, которым принадлежат эти земли, маршруте".

По данным местных СМИ, люди не ожидали настоящего "вторжения танков в посевы пшеницы, подсолнечника и кукурузы", поэтому в панике бежали с поля.

Кстати, в США в настоящий момент выясняют обстоятельства инцидента. В Пентагоне пообещали возместить ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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