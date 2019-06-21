Ford выставит свои заводы в России на торги

СЕГОДНЯ 18:32 2019-06-21T18:32:13+03:00

Речь идет о предприятиях в Набережных Челнах и во Всеволожске

Изменить размер текста: A A

Американский автоконцерн Ford выставит на продажу свои заводы в российских Набережных Челках и во Всеволожске. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Сайт kp.ru писал о том, что в конце марта стало известно о закрытии двух предприятий Ford в рамках реструктуризации бизнеса в России. Компания сосредоточится на производстве микроавтобусов, а продажи легковых автомобилей будут свернуты.

Концерт уже объявил распродажу машин на российском рынке. Так, например, Ford Focus подешевел на 175 тысяч рублей.

"В Набережных Челнах и во Всеволожске Ford полностью погасил кредит перед Внешэкономбанком, поэтому на сегодняшний день процедура реализации этих заводов Ford будет проводиться по существующей процедуре через объявление торгов", - цитирует ТАСС министра.

Кто примет участие в торгах, пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU