2019-06-21T18:32:13+03:00
Авто

Ford выставит свои заводы в России на торги

Речь идет о предприятиях в Набережных Челнах и во Всеволожске
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Ford продаст заводы в России на торгахFord продаст заводы в России на торгахФото: REUTERS
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Американский автоконцерн Ford выставит на продажу свои заводы в российских Набережных Челках и во Всеволожске. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Сайт kp.ru писал о том, что в конце марта стало известно о закрытии двух предприятий Ford в рамках реструктуризации бизнеса в России. Компания сосредоточится на производстве микроавтобусов, а продажи легковых автомобилей будут свернуты.

Концерт уже объявил распродажу машин на российском рынке. Так, например, Ford Focus подешевел на 175 тысяч рублей.

"В Набережных Челнах и во Всеволожске Ford полностью погасил кредит перед Внешэкономбанком, поэтому на сегодняшний день процедура реализации этих заводов Ford будет проводиться по существующей процедуре через объявление торгов", - цитирует ТАСС министра.

Кто примет участие в торгах, пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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