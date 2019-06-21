СК проверит сообщения о детях, проживающих в грязной квартире в Москве

СЕГОДНЯ 22:08 2019-06-21T22:08:42+03:00

Ранее в СМИ появилась информация, что полицейские обнаружили двух малышей в ужасных условий содержания

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Следователи проверят информацию о том, что в одной из московских квартир в ужасных условиях содержатся два малолетних ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе Главного Следственного управления СК по столице.

В ведомстве уточнили, что проверка была инициирована на основе появившихся в СМИ материалов. Из них следует, что полицейские обнаружили в квартире на северо-востоке Москвы двух маленьких детей, содержащихся в непригодных для проживания условиях.

"Следователи проверят, изложенные в публикации все факты. Проводятся необходимые проверочные мероприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщается на сайте Следственного комитета.

Напомним, что один из последних наиболее резонансных случаев, связанных с проживанием детей в замусоренных квартирах, произошел весной этого года. Пятилетнюю Любу нашли по колено в отходах. Мать девочки оставила ее совершенно одну без еды и воды на несколько дней.

Сайт kp.ru писал о том, что из-за стресса ребенок перестал говорить. Теперь о ней заботятся врачи.

ИСТОЧНИК KP.RU