«Отец сразу ушел из семьи, а мать врала, что работает в «электросетях»: соседи девочки-маугли рассказали, как спасали ребенка из заваленной мусором квартиры

Московские следователи разбираются в деталях шокирующей истории. Мы уже писали: накануне в московской квартире нашли девочку-маугли. 5-летняя Лида (имя изменено) не умеет говорить, дичится людей. Жильцы дома номер 134 по Ленинградскому проспекту уже много раз вызывали полицию, жалуясь то на странные запахи, которые доносятся из квартиры на 8 этаже, то на плач ребенка. Однако в ночь на воскресенье приехавший на очередной сигнал наряд полиции вызвал коллег из МЧС и попросил взломать дверь. От запаха, который ударил в лицо, некоторых даже вырвало. Трехкомнатная квартира под завязку забита гниющим мусором. На одной из куч лежала девочка.

В СК сообщают ужасные подробности: ребенок с признаками анорексии (еды в доме нет), в кожу на шее вросла старая цепочка… Ребенка увезли в больницу. Вскоре появилась мама Лиды. 43-летняя Ирина Иваненко (фамилия изменена) задержана. Соседи говорят, что женщина не появлялась дома уже несколько дней, заперев девочку одну в квартире. Москвичке собираются предъявить обвинение по статье «покушение на убийство».

«ЭТО НЕ ПРО АЛКОГОЛЬ ИСТОРИЯ»

Шестандцатиэтажная панелька на Ленинградке - дом 1970-х годов постройки. Сорок лет назад здесь давали квартиры сотрудникам различных столичных заводов. «Рабочий» такой дом. Но при этом, как говорят жильцы, без всяких там безобразий. Действительно: подъезды чистенькие, свежевыкрашенные, на первых этажах консьержки.

О том, что творится в квартире Ирины, соседи даже не догадывались.

За этой дверью - секция из четырёх квартир. За неё сейчас не пускают, в трёшке Ирины сейчас работают специалисты СКФото: Александр РОГОЗА

- Да, иногда до нас доносился какой-то жуткий запах, - рассказывает Людмила, живущая под Иваненко. - Но мы же не знали, что Ира там три комнаты мусора собрала! Я знала ее родителей. Хорошие люди были. Сначала мама умерла, а лет семь назад - отец. Ира стала жить одна. Но на людях она вообще всегда прекрасно выглядела. Опрятно одета. Никогда не пила, это точно! Это не про алкоголь история.

Соседи рассказывают, что в какой-то момент у москвички появился сожитель. Мужчина с Украины. Вроде как сидевший. Брак они не регистрировали. Но родила Ирина именно от него.

- Весь дом видел, как она ходила с животом, потом - с коляской, - продолжает соседка.

Но вскоре гражданский муж исчез. По словам еще одного жильца дома, мужчина бросил Ирину, как только узнал, что у дочери есть некие проблемы со здоровьем.

- Какие?

- У девочки, насколько мы поняли, была задержка развития. Она не говорила. Не сказать, что она была необщительная, она шла к людям. Но Ира на нее сразу прикрикивала, не давала общаться.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/696296" frameborder="0"></iframe> Соседи: Последние два года мать девочки-маугли всех сторонилась.Александр РОГОЗА

В ПОЛИЦИИ ДОЛГО НЕ ХОТЕЛИ ПРИНИМАТЬ ВЫЗОВ?

Странное дело - многие соседи, не знавшие Иваненко близко, описывают ее как бойкую, хваткую женщину. Принимала активную роль в различных домовых собраниях. С удовольствием подписывалась под различными коллективными заявлениями в тот же ЖЭК.

- Нам она говорила, что работает в «электросетях», - рассказывает старший по дому, отставной военный Александр. - Оказалось, врала.

Квартира, где нашли девочку-маугли, находится на восьмом этажеФото: Александр РОГОЗА

На самом деле, как уже теперь выяснили следователи, Ирина уже давно нигде не работает. На что живет - непонятно. За ее квартирой на 8 этаже числятся гигантские долги по «коммуналке» - около 600 тысяч рублей. Из-за этого, например, уже давно им с дочкой отключили водопровод. То есть воды в доме не было. Вообще. Канализация - не работала.

По словам Александра, в этот раз тревогу забила старшая по подъезду. Женщина слышала, что за стеной плачет ребенок. Ирина не появлялась уже несколько дней.

- Но в дежурной части этот вызов долго отказывались принимать! - возмущается Александр. - Но в итоге приехали двое полицейских. Мужчина и женщина. Старшей наряда, насколько я понял, была женщина - старший сержант. Звали ее Екатерина. Она очень профессионально себя повела. Полицейские звонили в дверь, но им никто не открыл. Тогда женщина связалась со своим руководством. Насколько я слышал, ее просили покинуть дом. Но именно она настояла, чтобы вызвали МЧС и скорую помощь, и квартиру все-таки вскрыли… Мне кажется, надо найти этого человека и добиться, чтобы она была должным образом отмечена руководством московской полиции за свой профессионализм...

- Вы видели саму девочку?

- Когда вскрыли дверь, она ползала в этой куче барахла, который покрывает высоким слоем весь пол квратиры. На не была какая-то старая бордовая маечка вся, извините за выражение, обкаканная. Старая зимняя шапка на голове. И больше ничего. Попка голая.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/696274" frameborder="0"></iframe> В московской квартире обнаружили забытого ребенка.

«ОТМАХИВАЛАСЬ, ЧТО ДОЧЬ У ТЕТКИ»

Соседи вспоминают, что первые годы Ирина часто гуляла со своей малышкой на улице. Рядом - берег канала имени Москвы, парк. Там их часто встречали.

- Но пару лет назад Ира стала как-то сторониться знакомых, поздоровается и шмыгнет мимо, - говорит Людмила. - Мы спрашивали про дочь. Она отмахивалась: Лида у тетки живет. Конечно, никто и подумать не могу, что на самом деле девочка живет в квартире в таких условиях!

Источник в следствии рассказывает, что в ближайшее время Ирину направят на психиатрическую экспертизу. Соседи считают, что какое-то время назад у женщины могли возникнуть некие проблемы. Иначе, как объяснить, что квартира так заросла мусором. Психиатры выделяют склонность к подобному собирательству хлама как признак серьезного заболевания.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/696302" frameborder="0"></iframe> Сосед квартиры, в которой нашли девочку, рассказывает про случившееся.

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Жуткая история произошла в доме по Ленинградскому шоссе. Ночью 10 марта в одной из квартир на восьмом этаже плакал ребенок. Это услышал жилец по имени Денис, который вышел покурить на площадку. Он начал стучать в дверь, но ему никто не открыл. Плач становился громче и мужчина решил вызвать полицию. Те приехали вместе с сотрудниками МЧС и решили ломать дверь. Ребенку, очевидно, требовалась помощь (подробности).