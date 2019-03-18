"Это Фунтик!": девочка-маугли из Москвы начала говорить

Уже больше недели пятилетняя Лида*, которую журналисты называют девочкой-маугли находится в больнице. Она хоть и выросла в Москве, но жила в совершенно диких условиях. Родная мать, 47-летняя Ирина Гаращенко превратила трехкомнатную квартиру на Ленинградском шоссе в свалку мусора. Сама женщина при этом полгода жила у сожителя, а дочку лишь изредка навещала, чтобы покормить.

Но сейчас этот кошмар позади. Малышка, стала настоящей любимицей всех без исключения врачей. Сам главврач трижды в день заглядывает к ней в гости. О том, как себя чувствует малышка "Комсомолке" рассказал Исмаил Османов, главный врач детской клинической больницы имени Башляевой.

- У нас замечательные новости. Буквально вчера наша девочка начала говорить. Это совершенно неожиданно случилось. Она смотрела мультик и вдруг увидела не экране знакомого персонажа. "Это Фунтик": вот какими были ее первые слова. Правда , произнесла она их робко и неуверенно, почти шепотом. Потом были слова "котик" и "собачка". Этих зверюшек она показала в книгах. Еще было слово "красивые". Она произнесла его, когда я подарил ей новые наряды. Это очень хороший знак, речь к ней возвращается.

- То есть девочка раньше умела говорить?

- Совершенно точно можно сказать, что да, умела. Речь она потеряла на фоне сильнейшего стресса, который пережила из-за долгого нахождения в одиночестве. Физиологических отклонений у ребенка нет. Мы занимаемся не лечением , а ее социально-психологической адаптацией. В нашей больнице она пробудет еще неделю, после чего будет переведена в специализированный детский центр.

- Кто-то приходил навестить ребенка? Есть информация о том, что нашлась ее родная тетя.

- Про тетю мы наслышаны. Но к нам в больницу за все это время она так и не пришла. К нашей девочке приходят совершенно не знакомые ей люди, простые москвичи. Они передают ей подарки. Но на самом деле , малышка ни в чем не нуждается. Из знакомых ребенка приходили только соседи. Они принесли ей куклы и фрукты и интересовались ее состоянием. Видно было, что они искренне за нее переживают.

- В первые дни после госпитализации девочка боялась водных процедур и отказывалась спать на кровати. Сейчас что-то изменилось?

- С водой была настоящая беда. Она долгое время не купалась, ведь вода в квартире была отключена за долги по коммунальным платежам. Приучить ее к элементарной гигиене было непросто. Но сейчас она сама просит искупать ее. Наконец -то мы отмыли волосы, убрали корочки с головы. Она теперь просто красавица. Медсестры в очередь выстраиваются, чтобы заплести ей косички. Потихоньку она привыкает засыпать на мягкой кроватки, хотя с этим еще есть трудности. Мы не настаиваем и очень мягко пытаемся адаптировать ее к нормальным но совершенно непривычным для нее условиям.

Напомним, мама девочки была арестована на два месяца. Органы опеки в ближайшее время обратятся в суд с иском о лишении женщины родительских прав. Удочерить Лиду изъявила желание родная тетя, а также несколько семей москвичей.

*Имя ребенка изменено

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